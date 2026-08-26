PM desarticula esquema de drogas após perseguição em Aquidauana

Ação da equipe de Força Tática da PM desarticulou esquema de tráfico de drogas que abrangia Aquidauana e Anastácio / Divulgação

Uma tentativa de fuga de abordagem terminou com dois homens presos em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa, após uma perseguição iniciada na região central de Aquidauana, na noite desta terça-feira (25). A ocorrência mobilizou uma equipe da Força Tática do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e levou os agentes a outros dois pontos utilizados, segundo a ocorrência, para armazenar e preparar entorpecentes para venda.

A ação começou na Rua Teodoro Rondon, onde os militares tinham informações sobre a possível comercialização de drogas. Durante o patrulhamento, a equipe avistou uma motocicleta Honda/Fan, de cor vermelha, ocupada por um casal.

Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, ele passou por diversas ruas em zigue-zague, avançou cruzamentos e adotou uma condução considerada perigosa, colocando em risco a própria segurança, a da passageira e a de outras pessoas.

Segundo a ocorrência, durante a fuga, a própria mulher na garupa gritava para que o motociclista parasse. O acompanhamento prosseguiu até a Rua Delfino Alves Corrêa, onde os policiais perceberam o momento em que um pacote foi dispensado na calçada.

Pouco depois, a dupla foi interceptada em frente à residência da mãe do condutor. Durante a abordagem, os militares encontraram celulares e R$ 500,00 em dinheiro, em cédulas fracionadas. A quantia estava com a passageira, que relatou ter recebido o valor do homem durante a fuga.

Droga dispensada durante a fuga

A equipe retornou ao ponto onde o pacote havia sido jogado e encontrou dois volumes de skunk, uma variedade de cannabis com maior concentração de substâncias psicoativas.

Durante as diligências, o condutor da moto, de 27 anos, admitiu aos policiais que havia deixado determinada quantidade de drogas para outro indivíduo, de 24 anos, responsável pela revenda dos entorpecentes.

A partir da informação, os militares foram até uma residência no bairro Cristo Rei, em Anastácio. No imóvel, localizaram uma mochila contendo cinco porções de cocaína preparadas para comercialização e 12 porções de pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão e R$ 2.160,00 em dinheiro, também em cédulas fracionadas.

No local, ainda foi encontrada uma motocicleta que, conforme as informações levantadas durante a ocorrência, seria utilizada para a entrega das drogas.

Mais skunk encontrado em kitnet

As diligências prosseguiram até uma kitnet na região central de Aquidauana. Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma mochila escondida embaixo de uma cama. No interior havia cinco tabletes de skunk, além de outras porções de haxixe, uma segunda balança de precisão, diversos sacos plásticos e adesivos com a inscrição “Tropa do Chefe”.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, dinheiro em espécie, equipamentos utilizados no preparo das porções e veículos que estariam relacionados à atividade de comercialização.

O homem de 27 anos, conforme verificado através do sistema, já cumpre pena em regime semiaberto por tráfico de drogas.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, juntamente com os materiais e entorpecentes apreendidos. Os dois homens foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça pelos crimes apontados na ocorrência.