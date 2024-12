Portal Atacado inaugura com grande festa e procura de clientes em Aquidauana

Ato de inauguração aconteceu na última sexta-feira / João Éric / O Pantaneiro

O Portal Atacado inaugurou sua terceira unidade na Rua Oscar Trindade de Barros, 1860, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, na última sexta-feira (29), com uma grande festa que contou com a presença de clientes e autoridades.



Com um show da dupla sertaneja Lindo e Nando, apresentando o melhor da música sertaneja, o Portal Atacado ofereceu um coquetel de salgados e uma degustação de produtos para os clientes.



A nova unidade conta com um estacionamento amplo e ambiente climatizado, visando proporcionar mais conforto e conveniência aos consumidores.

A terceira unidade na Rua Oscar Trindade de Barros, 1860, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Fundado em Anastácio, em 26 de outubro de 2018, o Portal Atacado expandiu suas operações para Miranda e agora em Aquidauana.



Com a missão de oferecer produtos de qualidade a preços competitivos, o Portal Atacado busca fortalecer sua presença no mercado regional, atender melhor os clientes e disponibilizar uma ampla variedade de produtos para diversas necessidades.

Ambiente climatizado para proporcionar maior conforto e bem-estar aos clientes - Foto: João Éric/Jornal O Pantaneiro

O horário de funcionamento do Portal Atacado é das 6h30 às 21h de segunda a sábado e das 6h30 às 12h aos domingo e feriados.

Luciano Damasceno, em entrevista ao jornal O Pantaneiro, afirmou que seu pai, José Damasceno, fundou o Portal Atacado e a inauguração em Aquidauana fez parte do sonho dele. "Ele é um cara visionário, eu digo que ele tem um dom, recebeu um dom de Deus, porque, um cara que nasceu no sertão do Pernambuco sem instrução, sair pro mundo e conquistar alguma coisa, não é fácil né, e eu sou muito grato, muito agradecido de ser filho dele, e o meu maior orgulho é esse".

Aquidauana foi a cidade onde a família fundadora do comércio começou sua trajetória no ramo empresarial. "Temos uma equipe boa, que nos ajuda e faz tudo isso acontecer da melhor maneira possível".