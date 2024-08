Semana começa com frio de 9ºC em Aquidauana

frio

A segunda-feira (26), inicia com temperatura mínima de 9ºC. No entanto, o sol aparecerá, elevando a temperatura máxima a 28ºC em Aquidauana e Anastácio.



Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu será predominantemente limpo com poucas nuvens e a possibilidade de ocorrência de nevoa seca, um fenômeno atmosférico comum durante transições de temperatura.



Semana



Já na terça-feira (27), a cidade testemunhará uma mudança mais drástica. O dia começará com uma temperatura de 12ºC, mas a presença do sol ao longo do dia fará com que os termômetros subam rapidamente, alcançando uma máxima de 34ºC. Este será o primeiro dia desde o final de semana em que a temperatura ultrapassará os 30ºC.



A quarta-feira (28), trará um calor ainda mais acentuado. A mínima será de 15ºC, mas o calor se intensificará com a máxima atingindo 38ºC. As altas temperaturas prometem continuar, com a previsão para quinta-feira, 29 de agosto, indicando uma mínima de 19ºC e uma máxima também de 38ºC.



O retorno do calor promete marcar o fim do período frio que trouxe alívio para muitos, mas também exige precauções. Moradores devem estar atentos às altas temperaturas, garantindo hidratação adequada e proteção contra o sol. A mudança abrupta no clima pode trazer desafios para a saúde, especialmente para aqueles mais sensíveis às variações extremas de temperatura.



Aquidauana se prepara para um período de calor intenso, e as recomendações incluem evitar a exposição prolongada ao sol e manter-se bem hidratado para enfrentar o calor que está a caminho.