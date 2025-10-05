Semana de Ciência e Tecnologia começa nesta segunda no IFMS de Aquidauana

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Aquidauana, dá início nesta segunda-feira (6) à aguardada Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento, que se estende até sexta-feira (10), traz uma programação diversificada, com palestras, oficinas, minicursos, exposições científicas, apresentações culturais e rodas de conversa abertas à comunidade.

Com o tema nacional “Ciência para um futuro sustentável”, a semana busca aproximar a população da produção científica e tecnológica desenvolvida tanto no IFMS quanto em instituições parceiras, além de estimular vocações científicas entre estudantes da educação básica e superior.

A abertura oficial será realizada às 13h juntamente com a Feira de Ciências e Tecnologia no auditório da Biblioteca do campus.

As atividades acontecerão nos períodos da manhã, tarde e noite, com emissão de certificados para os participantes inscritos. A programação completa pode ser conferida no site oficial do IFMS Aquidauana e nas redes sociais do campus.