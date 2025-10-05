Acessibilidade

05 de Outubro de 2025 • 13:15

Buscar

Últimas notícias
X
Evento

Semana de Ciência e Tecnologia começa nesta segunda no IFMS de Aquidauana

Centenas de estudantes de diversas escolas da região irão expor seus trabalhos

Redação

Publicado em 05/10/2025 às 07:18

Atualizado em 05/10/2025 às 07:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Aquidauana, dá início nesta segunda-feira (6) à aguardada Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento, que se estende até sexta-feira (10), traz uma programação diversificada, com palestras, oficinas, minicursos, exposições científicas, apresentações culturais e rodas de conversa abertas à comunidade.

Com o tema nacional “Ciência para um futuro sustentável”, a semana busca aproximar a população da produção científica e tecnológica desenvolvida tanto no IFMS quanto em instituições parceiras, além de estimular vocações científicas entre estudantes da educação básica e superior.

A abertura oficial será realizada às 13h juntamente com a Feira de Ciências e Tecnologia no auditório da Biblioteca do campus.

As atividades acontecerão nos períodos da manhã, tarde e noite, com emissão de certificados para os participantes inscritos. A programação completa pode ser conferida no site oficial do IFMS Aquidauana e nas redes sociais do campus.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Semana termina com a oportunidade de 37 vagas de emprego em Aquidauana

Encontro

Aquidauana promove Feira de Arte e Cultura com atração musical e teatro

Reconhecimento

Policial de Aquidauana conquista 2º lugar em concurso da PMMS

conquista lhe rendeu certificado, troféu e a publicação do trabalho na Revista Científica da PMMS, importante espaço de difusão acadêmica da corporação

Conversa

Aquidauana realiza mesa redonda sobre prevenção e tratamento do câncer

Publicidade

Aquidauana

Dozenildo Terena: da Aldeia Limão Verde para o mundo com a força da arte ancestral

ÚLTIMAS

Cidades

Bonito entrega escrituras e avança com regularização fundiária

Ação integra comemorações dos 77 anos do município

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Bela Vista

Homem é acusado de matar Ana Taniely após fim de relacionamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo