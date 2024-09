Tamanduá-mirim é flagrado bebendo água no centro de Aquidauana após chuva

Reprodução

Na manhã desta quinta-feira (26), um tamanduá-mirim foi avistado no centro de Aquidauana, surpreendendo os moradores. O animal, típico da fauna do Pantanal, foi flagrado por uma moradora enquanto bebia água de uma poça formada após as chuvas na cidade.



O registro inusitado ocorreu após um longo período de clima seco e quente que vinha assolando a região. A chuva de hoje, inclusive, trouxe um pouco de alívio tanto para a população quanto para os animais, que sofriam com o calor.



O tamanduá, com seu comportamento calmo, chamou a atenção de quem passava pelo local, reforçando a presença da rica fauna pantaneira mesmo em áreas urbanas.

O Pantanal e o clima

Aquidauana, conhecida como porta de entrada para o Pantanal, vinha enfrentando dias de altas temperaturas e baixa umidade, condições que afetam não só os moradores da cidade, mas também a fauna e flora da região.



A chegada das chuvas é de extrema importância para o equilíbrio ambiental, reabastecendo nascentes e proporcionando alívio para os animais selvagens, como o tamanduá-mirim.

Especialistas lembram da importância de respeitar a presença desses animais e manter uma convivência harmônica com a natureza, especialmente em regiões que abrigam um ecossistema tão diverso quanto o Pantanal.

O flagrante do tamanduá-mirim mostra como os animais buscam adaptação em meio à urbanização e às mudanças climáticas, trazendo um lembrete sobre a importância da preservação e do cuidado com o meio ambiente.