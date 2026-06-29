Turista pede ajuda para localizar carteira perdida na região de Camisão

A imagem tem caráter meramente ilustrativo / Gerada por IA

Um morador de Campo Grande está pedindo a ajuda da população para localizar uma carteira perdida neste domingo (28), na região do distrito de Camisão, em Aquidauana.

Segundo Rodrigo Oliveira, ele esteve na região para visitar o Morro do Paxixi e, na descida, fez uma parada no Restaurante Águas do Paxixi. Ao sair do local, colocou a carteira e o celular sobre o veículo enquanto acomodava a filha, mas acabou seguindo viagem. Posteriormente, percebeu que o item havia sido perdido.

Na carteira, estavam documentos pessoais do proprietário, documentos da filha, cartões bancários — que já foram bloqueados —, além de uma quantia em dinheiro.

Rodrigo informou que o extravio ocorreu por volta do horário em que foi registrado um acidente de motocicleta na região, o que pode ter contribuído para que a carteira tenha sido encontrada por alguém que passava pelo local.

Quem localizar a carteira ou tiver qualquer informação que possa ajudar na devolução pode entrar em contato pelo telefone (67) 9 9280-2788, número disponibilizado pela família.