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Bodoquena

Três homens da mesma família são presos após briga generalizada em Bodoquena

Eles foram levados para a delegacia, prestaram esclarecimentos foram liberados

Renan Nucci

Publicado em 20/03/2019 às 16:01

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Três homens da mesma família foram presos pela Polícia Militar na tarde de ontem, em Bodoquena, após se envolverem em uma briga generalizada. Os indivíduos, de 20, 22 e 27 anos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, mas alegaram se tratar de desentendimento corriqueiro e que não desejam representar um contra o outro, pois eram parentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trio foi encontrado pela PM discutindo em frente a uma residência na Avenida Antônio Pedro de Lima, no Jardim Aeroporto. Conforme relatado, dois deles começaram a brigar e o terceiro, que preparava o almoço e segurava uma faca, tentou apartar. Os vizinhos, imaginando que algo pior poderia acontecer, acionou a PM que os deteve.

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