Três homens da mesma família são presos após briga generalizada em Bodoquena

Três homens da mesma família foram presos pela Polícia Militar na tarde de ontem, em Bodoquena, após se envolverem em uma briga generalizada. Os indivíduos, de 20, 22 e 27 anos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, mas alegaram se tratar de desentendimento corriqueiro e que não desejam representar um contra o outro, pois eram parentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trio foi encontrado pela PM discutindo em frente a uma residência na Avenida Antônio Pedro de Lima, no Jardim Aeroporto. Conforme relatado, dois deles começaram a brigar e o terceiro, que preparava o almoço e segurava uma faca, tentou apartar. Os vizinhos, imaginando que algo pior poderia acontecer, acionou a PM que os deteve.