'Ben 10' é preso com porção de maconha após desobedecer decisão judicial

Na madrugada deste domingo (31) um indivíduo de 22 anos, conhecido pela alcunha de 'Ben 10', foi preso por policiais que realizavam rondas pelas ruas de Bodoquena. Por volta da 0h20, o rapaz foi identificado na Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira, próximo a uma conveniência no local, com cigarro de maconha.

Após consultar o Sistema Integrado de Dados, os policiais constataram que pesava sobre ele uma ordem judicial em que determina seu recolhimento em casa, das 20 horas às 6 horas.

O rapaz foi preso e encaminhado à DP de Bodoquena para as medidas cabíveis.