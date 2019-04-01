Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:30

Buscar

Últimas notícias
X

Drogas e desacato

'Ben 10' é preso com porção de maconha após desobedecer decisão judicial

O rapaz de 22 anos foi preso durante à madrugada, quando deveria estar recolhido em casa

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/04/2019 às 11:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na madrugada deste domingo (31) um indivíduo de 22 anos, conhecido pela alcunha de 'Ben 10', foi preso por policiais que realizavam rondas pelas ruas de Bodoquena. Por volta da 0h20, o rapaz foi identificado na Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira, próximo a uma conveniência no local, com cigarro de maconha.

Após consultar o Sistema Integrado de Dados, os policiais constataram que pesava sobre ele uma ordem judicial em que determina seu recolhimento em casa, das 20 horas às 6 horas.

O rapaz foi preso e encaminhado à DP de Bodoquena para as medidas cabíveis.

Leia Também

• Em duas abordagens seguidas, PRF apreende 633 kg de maconha e 109 kg de cocaína

• PRF apreende 27 kg de maconha em Eldorado

• Polícia Militar apreende 1,5 tonelada de maconha na região de Jardim

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo