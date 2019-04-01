Homem embriagado é preso após fazer manobras perigosas com Fiat Uno

Mais um caso de embriaguez ao volante foi registrado na Delegacia de Polícia de Bodoquena. Um homem de 51 anos foi detido no final da tarde de sábado (30) após realizar manobras em zigue-zague na Rua Antônio José Neto, próximo ao Mercado do Leleco, em Bodoquena.

O homem dirigia um Fiat Uno Vermelho em estado de embriaguez. Populares acionaram a equipe da PM para conter o motorista que realizava manobras perigosas na região. Preso em flagrante, foi conduzido à DP de Bodoquena para as medidas cabíveis.