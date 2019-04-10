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Bodoquena

Negócio a Negócio vai atender 200 empresas gratuitamente em Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 10/04/2019 às 09:33

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Com a intenção de levar soluções in loco para empresas de porte microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedor individual (MEI), para contribuir com a melhoria do desempenho de produção ou prestação de serviços, a Prefeitura Municipal de Bodoquena, em parceria com o Sebrae/MS, está oferecendo até o mês de julho a consultoria do Negócio a Negócio, com a expectativa de atender 200 empresas no município, de forma totalmente gratuita. Desenvolver os pequenos negócios locais também é um dos focos do Programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae com a gestão municipal.

A ideia é aperfeiçoar as formas de atuação no mercado, bem como proporcionar maior controle sobre a área financeira, garantindo a longevidade do negócio. Durante a consultoria os empresários recebem auxílio nas principais dificuldades encontradas no dia a dia da gestão do negócio e indicar soluções alinhadas às necessidades diagnosticadas.

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O atendimento é individualizado e gratuito, acontecendo no próprio estabelecimento, observando a sua realidade e identificando, presencialmente, outros possíveis pontos de melhoria.

Sala do Empreendedor

Para fortalecer ainda mais o empreendedorismo e a legalização das empresas, a Sala do Empreendedor também é um dos focos do programa Cidade Empreendedora. O local reúne diversos serviços de interesse dos empreendedores, principalmente, de microempreendedor individual, tais como orientações gerais, formalização, declaração anual, impressão de boletos, atualização cadastral, parcelamento, baixa CNPJ, orientações ao MEI e capacitações. As ações do Negócio a Negócio também fazem parte das iniciativas da sala do Empreendedor.

A Sala do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, 7h às 13h e fica localizada no Memorial Serra da Bodoquena na Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41– Centro. Contato pelo telefone (67) 3268-1374.

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