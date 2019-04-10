Negócio a Negócio vai atender 200 empresas gratuitamente em Bodoquena

Com a intenção de levar soluções in loco para empresas de porte microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedor individual (MEI), para contribuir com a melhoria do desempenho de produção ou prestação de serviços, a Prefeitura Municipal de Bodoquena, em parceria com o Sebrae/MS, está oferecendo até o mês de julho a consultoria do Negócio a Negócio, com a expectativa de atender 200 empresas no município, de forma totalmente gratuita. Desenvolver os pequenos negócios locais também é um dos focos do Programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae com a gestão municipal.

A ideia é aperfeiçoar as formas de atuação no mercado, bem como proporcionar maior controle sobre a área financeira, garantindo a longevidade do negócio. Durante a consultoria os empresários recebem auxílio nas principais dificuldades encontradas no dia a dia da gestão do negócio e indicar soluções alinhadas às necessidades diagnosticadas.