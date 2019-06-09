PM recupera eletrônicos de estudante de Bodoquena em menos de 24 horas

No final da tarde deste sábado (8) equipe da Polícia Militar de Bodoquena recuperou eletrônicos furtados de uma jovem estudante de 18 anos, que havia registrado o caso no dia anterior, na última sexta-feira (7). Em menos de 24 horas, a PM localizou a residência onde supostamente estariam os objetos furtados, após informações colhidas pela Polícia, na Rua José Miralha, próximo ao posto de saúde.

O rapaz de 25 anos que estava no local acabou confessando o crime. De acordo com o boletim de ocorrência, os eletrônicos estavam embaixo de uma cama box, enre eles, uma TV de Led com dois controles remotos, caixa de som e até um lençol. O autor do furto alegou aos policiais que, no momento em que empreendeu a fuga, após o furto, deixou cair o aparelho de DVD e demais pertences da vítima pelo caminho.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Bodoquena para as medidas cabíveis.