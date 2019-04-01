Em apenas 2 horas, motoristas são presos pela PM por direção perigosa e embriaguez

Bonito
Os policiais atendiam a primeira ocorrência quando avistaram outro motorista embriagado em zigue-zague
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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