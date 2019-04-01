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Em apenas 2 horas, motoristas são presos pela PM por direção perigosa e embriaguez

Os policiais atendiam a primeira ocorrência quando avistaram outro motorista embriagado em zigue-zague

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/04/2019 às 09:02

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Neste domingo (31) policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bonito atenderam uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua 24 de fevereiro, área central da cidade.
 
Os policiais constataram que o veiculo envolvido no acidente havia chocado primeiramente em um caminhão pipa que estava estacionado e logo após bateu no muro de uma residência. Os moradores da casa, que sofreu a avaria, não sestavam no local no momento da batida. O condutor de 25 anos não sofreu lesões, mas estava em visível estado de embriaguez e por isso recebeu voz de prisão dos policiais.
 
Outro caso ocorreu quando os policiais, que realizavam os procedimentos do acidente de trânsito acima, avistaram um veiculo de passeio Ford Ka passou em alta velocidade pelo local do acidente, em zigue-zague pela via pública.
 
Os policiais militares fizeram a abordagem, o condutor de 20 anos de idade que não possuía cnh apresentava sinais de embriaguez, sendo portanto, realizado o teste de etilômetro (bafômetro) resultando em crime de trânsito, pelo qual recebeu voz de prisão dos policiais.
 
Como o veiculo do autor não estava devidamente licenciado, foi removido para o pátio do Detran local. Os autores foram conduzidos para Delegacia de Policia Civil para as medidas cabíveis.
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