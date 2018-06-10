Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 14 milhões na 4ª feira

Fezinha
Quina teve 36 apostas ganhadoras com R$ 57.189 para cada uma
Ninguém acertou as seis dezenas – 10, 19, 26, 35, 38 e 39 - do concurso 2048 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (9), em Goiás.
O próximo concurso, o de número 2049, a ser realizado dia 13 próximo, quarta-feira, pode pagar R$ 14 milhões.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
A Quina teve 36 apostas ganhadoras com R$ 57.189,69 para cada uma.
A Quadra registrou 3.611 apostas ganhadoras com R$ 814,50 para cada uma delas.
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