Temer telefona para Bolsonaro e o parabeniza por vitória nas urnas

Eleições 2018
Temer fará um pronunciamento ainda hoje no Palácio da Alvorada
O presidente Michel Temer telefonou há pouco para o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), para parabenizá-lo pela vitória obtida nas urnas neste domingo (28).
Em sua conta no Twitter, Temer disse que já conversou com seu sucessor. "Acabei de parabenizar o presidente eleito Jair Bolsonaro pela vitória histórica conquistada hoje. Terminada a eleição, é hora de todos, unidos, continuarmos a trabalhar pelo Brasil".
Temer fará um pronunciamento ainda hoje no Palácio da Alvorada.
Apuração
Com 98,38% das urnas apuradas em todo país, Jair Bolsonaro tem 55,34% dos votos válidos. Seu oponente, o candidato pelo PT, Fernando Haddad, tem 44,66% dos votos.
Os votos brancos somam 2,15%; os nulos, 7,44%. As abstenções estão em 21,25%.
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