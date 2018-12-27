Adolescente pede unicórnio de Natal e ganha cabrito

O presente foi entregue pelos pais da garota antes dela participar de uma missa de Natal, nesta segunda-feira (24), em Itapetininga (SP). O novo bichinho de estimação, um cabrito de 32 dias, deixou a adolescente emocionada.

As crianças nos anos 80 levantavam cedo para ver a “Uni”, um unicórnio, no desenho Caverna do Dragão. Mais de 30 anos depois, a adolescente Ana Clara Medeiros, de 12 anos, pediu a figura mitológica de Natal ao pai. No entanto, ao invés do bicho com um chifre na testa e de rabo colorido, a Uni do interior de São Paulo é um simpático mini bode.

"Eu sempre gostei de unicórnio e quando vi um bode na exposição da cidade eu falei para meu pai que tinha amado. Pedi um presente surpresa para ele, mas nunca imaginei que ia ganhar um mini bode. Foi o melhor presente que recebi até hoje. Estou feliz demais", afirma.

A adolescente afirma que, assim que ganhou, já postou fotos das redes sociais e avisou as amigas sobre o animal de estimação. O nome também foi escolhido e, claro, homenageando sua paixão.

"Eu chorei muito porque eu amei, de verdade. Coloquei nas minhas redes sociais, mandei foto no grupo da escola e todo mundo achou ele fofo. Já dei o nome para ele e vai se chamar Uni", ressaltou a garota.

Quanto aos cuidados, a garota afirma que vai se desempenhar para cuidar do novo bichinho.

"Ele tem 32 dias e está tomando leite. Aqui em frente de casa tem bastante grama e vamos levar a um veterinário para saber sobre os cuidados necessários. Meus pais queriam que ele ficasse no sítio, mas eu quero que fique em casa comigo. Vou cuidar dele", afirma.

Para o pai, foi um presente surpresa que valeu a pena ir atrás.

"Ela sempre fala muito de unicórnio e falou do bode. Até que tive a ideia. Demorei uns três dias para encontrar, até que achei. Ele veio numa caixa e foi muito legal dar para ela algo diferente", afirma Marcelo France.