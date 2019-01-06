Mega-Sena acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 8 milhões

Loteria
34 apostas acertaram a quina, cada um levou prêmio de R$ 48 mil
Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena sorteada na noite de ontem (5). Os números sorteados foram 17 - 39 - 43 - 46 - 52 - 53.
O próximo concurso, com o sorteio na quarta-feira (9), tem uma estimativa de um prêmio de R$ 8 milhões.
O sorteio do concurso 2.112, realizado em Caibi (SC), teve 34 apostas ganhadoras na quina, cada uma levando um prêmio de R$ 48,9 mil, e 2.547 apostas ganhadoras na quadra, com prêmios de R$ 933 cada.
As apostas para o próximo podem ser feitas em qualquer lotérica até as 19h de quarta-feira ou pelo próprio site da Caixa.
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