Brigada se coloca à disposição para receber famílias desabrigadas

Aquidauana conta com mais um auxílio para as famílias que passam por situações críticas por conta da intensa chuva que atingiu a região na madrugada dessa terça-feira(20). Vários moradores estão sendo retiradas de suas casas.

A Brigada, local de treinamento do Corpo de Bombeiros, situada na Rua Castorina Leite de Godoi, Vila Bancária, 399, está a disposição da população. O ambiente comporta cerca de duas famílias.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o representante da unidade, Marcelo Torres Mendonça está de prontidão para atender familias que necessitem de um abrigo nesse momento. Quem busca apoio pode entrar em contato diretamente no endereço diponibilizado, ou ligar no número (67) 9 9991-9499.