Brigada se coloca à disposição para receber famílias desabrigadas

Auxílio
Aquidauana conta com mais um auxílio para as famílias que estão em estado vulneravel por conta da chuva
Aquidauana conta com mais um auxílio para as famílias que passam por situações críticas por conta da intensa chuva que atingiu a região na madrugada dessa terça-feira(20). Vários moradores estão sendo retiradas de suas casas.
A Brigada, local de treinamento do Corpo de Bombeiros, situada na Rua Castorina Leite de Godoi, Vila Bancária, 399, está a disposição da população. O ambiente comporta cerca de duas famílias.
Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o representante da unidade, Marcelo Torres Mendonça está de prontidão para atender familias que necessitem de um abrigo nesse momento. Quem busca apoio pode entrar em contato diretamente no endereço diponibilizado, ou ligar no número (67) 9 9991-9499.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS