Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:16

Buscar

Últimas notícias
X

Auxílio

Brigada se coloca à disposição para receber famílias desabrigadas

Aquidauana conta com mais um auxílio para as famílias que estão em estado vulneravel por conta da chuva

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 20/02/2018 às 15:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana conta com mais um auxílio para as famílias que passam por situações críticas por conta da intensa chuva que atingiu a região na madrugada dessa terça-feira(20). Vários  moradores estão sendo retiradas de suas casas.

A Brigada, local de treinamento do Corpo de Bombeiros, situada na Rua Castorina Leite de Godoi, Vila Bancária, 399, está a disposição da população. O ambiente comporta cerca de duas famílias.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o representante da unidade, Marcelo Torres Mendonça está de prontidão para atender familias que necessitem de um abrigo nesse momento. Quem busca apoio pode entrar em contato diretamente no endereço diponibilizado, ou ligar no número (67) 9 9991-9499.

 

 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Nível do rio Aquidauana registra baixa lenta

Saúde

Ação orienta população sobre cuidados pós-enchente

Solidariedade

Projeto Formiguinhas do Bem traz doações e esperança para famílias atingidas pela enchente

O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.

Cheia do Rio Aquidauana

Solidariedade: famílias afetadas pelas chuvas recebem doações

Publicidade

Cheia do Rio Aquidauana

Aquidauana busca caminhos para se recuperar de enchete

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo