Tráfego na Ponte Nova está parcialmente bloqueado

Rio Aquidauana
A situação da cheia do Rio Aquidauana está ficando mais preocupante e dificultando a rotina dos moradores de Aquidauana e Anastácio. Neste momento, o tráfego de carros de passeio já foi interrompido na Ponte Nova, que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio. Apenas caminhonetes e caminhões conseguem transitar pelo local.
Difícil também para moradores e comerciantes da região. Em Aquidauana, na rua Teodoro Rondon, inúmeros trabalhadores sofrem para retirar seus pertences e tentar diminuir ao máximo o prejuízo causado por tanta chuva. Os esforços devem durar até a madrugada de terça para quarta-feira.
Nesta quarta-feira, 21, o 9º BE Cmb deverá iniciar a instalção de uma passadeira para a locomoção dos pedestres que precisam circular entre Aquidauana e Anastácio. O rio Aquidauana atingiu 9,37 metros na noite de hoje.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS