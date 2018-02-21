9º BECmb conclui montagem de passadeira sobre o Rio Aquidauana nesta madrugada

Com a rápida subida do nível do Rio Aquidauana nas últimas horas, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate foi acionado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, através da Defesa Civil, para prestar apoio no atendimento à população que passa a sofrer os inúmeros prejuízos causados pela enchente.

Além de realizar ações de retirada de famílias das áreas inundadas e de áreas de risco, os militares realizaram na última terça-feira (20), o reconhecimento para a instalação da passadeira que foi estabelecida na Ponte Nova para a manutenção da circulação da população entre os municípios vizinhos.

Com o início dos trabalhos de instalação realizados ontem, os militares finalizaram o trabalho às 03h45 desta quarta-feira (21), na rua Teodoro Rondon e, assim, buscam controlar e regularizar a circulação da população da região, mesmo neste momento de caos.