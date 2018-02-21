9º BECmb conclui montagem de passadeira sobre o Rio Aquidauana nesta madrugada

Segurança Pública
Batalhão de Engenharia e Combate finalizou os trabalhos às 03h45 desta quarta-feira (21), na rua Teodoro Rondon
Com a rápida subida do nível do Rio Aquidauana nas últimas horas, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate foi acionado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, através da Defesa Civil, para prestar apoio no atendimento à população que passa a sofrer os inúmeros prejuízos causados pela enchente.
Além de realizar ações de retirada de famílias das áreas inundadas e de áreas de risco, os militares realizaram na última terça-feira (20), o reconhecimento para a instalação da passadeira que foi estabelecida na Ponte Nova para a manutenção da circulação da população entre os municípios vizinhos.
Com o início dos trabalhos de instalação realizados ontem, os militares finalizaram o trabalho às 03h45 desta quarta-feira (21), na rua Teodoro Rondon e, assim, buscam controlar e regularizar a circulação da população da região, mesmo neste momento de caos.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS