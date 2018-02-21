Aquidauana poderá registrar a maior cheia da história

Já manhã desta quarta-feira, 21, não era mais possível medir o nível do rio, já que a régua amanheceu submersa. Em 2011, o rio atingiu o seu nível mais alto, cerca de 10,70 metros.

A população em geral tem sofrido os grandes transtornos causados pelo alto volume da água que está chegando a pontos nunca vistos por uma grande parte da população.

Vídeos e imagens sobre o assunto invadiram as redes sociais e muitos compartilham do sofrimento que a mudança na rotina causa aos moradores, principalmente os ribeirinhos.

A previsão é que o rio continue subindo, para a preocupação de todos. A passadeira montada pelo Exército sobre a Ponte Nova deverá ser interditada após o almoço devido às fortes correntezas que estão atingindo o local das travessias.

A Prefeitura de Aquidauana declarou situação de Emergência no município nesta quarta-feira, através do Decreto Municipal n° 036/2018.