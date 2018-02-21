Aquidauana poderá registrar a maior cheia da história

Cheia do Rio Aquidauana
Falta muito pouco para a enchente de 2018 ficar na história como a maior cheia do Rio Aquidauana.
Já manhã desta quarta-feira, 21, não era mais possível medir o nível do rio, já que a régua amanheceu submersa. Em 2011, o rio atingiu o seu nível mais alto, cerca de 10,70 metros.
A população em geral tem sofrido os grandes transtornos causados pelo alto volume da água que está chegando a pontos nunca vistos por uma grande parte da população.
Vídeos e imagens sobre o assunto invadiram as redes sociais e muitos compartilham do sofrimento que a mudança na rotina causa aos moradores, principalmente os ribeirinhos.
A previsão é que o rio continue subindo, para a preocupação de todos. A passadeira montada pelo Exército sobre a Ponte Nova deverá ser interditada após o almoço devido às fortes correntezas que estão atingindo o local das travessias.
A Prefeitura de Aquidauana declarou situação de Emergência no município nesta quarta-feira, através do Decreto Municipal n° 036/2018.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS