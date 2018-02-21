Cheia atrapalha o deslocamento dos trabalhadores

Deserto
Proprietários informam que 80% dos seus funcionários moram em Anstácio
É diante de situações como essa que podemos visualizar a importância da cidade vizinha no comércio aquidauanense. A população anastaciana que trabalha em Aquidauana não conseguiu cumprir seus horarios por conta das fortes chuvas que assolaram a região.
A passarela construida pelo 9º Batalhao nessa madrugada não tem sido o suficiente. Muitas pessoas estão aguardando para que consigam se deslocar para os seus respectivos serviços.
Cipriano Lima Ferreira, funcionário do Frigorífico Buriti Aquidauana, chegou às 4h30 e até às 8h não conseguiu fazer a passagem para o município.
A equipe do jornal "O Pantaneiro" vai atualizar os dados à medida em que as informações forem repassadas.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS