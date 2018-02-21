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Cheia atrapalha o deslocamento dos trabalhadores

Proprietários informam que 80% dos seus funcionários moram em Anstácio

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 21/02/2018 às 08:37

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É diante de situações como essa que podemos visualizar a importância da cidade vizinha no comércio aquidauanense. A população anastaciana que trabalha em Aquidauana não conseguiu cumprir seus horarios por conta das fortes chuvas que assolaram a região.

A passarela construida pelo 9º Batalhao nessa madrugada não tem sido o suficiente. Muitas pessoas estão aguardando para que consigam se deslocar para os seus respectivos serviços.

Cipriano Lima Ferreira, funcionário do  Frigorífico Buriti Aquidauana, chegou às 4h30 e até às 8h não conseguiu fazer a passagem para o município.

A equipe do jornal "O Pantaneiro" vai atualizar os dados à medida em que as informações forem repassadas.

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