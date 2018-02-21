Tráfego na Ponte Nova está parcialmente bloqueado

A situação da cheia do Rio Aquidauana está ficando mais preocupante e dificultando a rotina dos moradores de Aquidauana e Anastácio. Neste momento, o tráfego de carros de passeio já foi interrompido na Ponte Nova, que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio. Apenas caminhonetes e caminhões conseguem transitar pelo local.

Difícil também para moradores e comerciantes da região. Em Aquidauana, na rua Teodoro Rondon, inúmeros trabalhadores sofrem para retirar seus pertences e tentar diminuir ao máximo o prejuízo causado por tanta chuva. Os esforços devem durar até a madrugada de terça para quarta-feira.

Nesta quarta-feira, 21, o 9º BE Cmb deverá iniciar a instalção de uma passadeira para a locomoção dos pedestres que precisam circular entre Aquidauana e Anastácio. O rio Aquidauana atingiu 9,60 metros na noite de hoje.