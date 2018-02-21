Várias instituições manifestam solidariedade em prol dos ribeirinhos da região

Solidariedade
Muitos moradores saíram de suas casas apenas com a roupa do corpo e qualquer doação será recebida com muito carinho
Aquidauana e Anastácio estão passando por momentos de verdadeira crise. Situação essa reportada por nós no decorrer destes dias de chuva. Diante do caos que assola a região, nos satisfazemos em divulgar solidariedade da população.
Nessa tarde, várias instituições manifestaram solidariedade em prol dos ribeirinhos da região.
Não perca a oportunidade de auxiliar quem necessita nesse momento. Qualquer ajuda pode ser um sopro de esperança na vida daqueles que tudo perderam. As redes sociais estão a todo momento mobilizando a população em prol dessas familias. Muitos moradores saíram de suas casas apenas com a roupa do corpo e qualquer doação será recebida com muito carinho e com certeza será um sopro de esperança na vida dessas pessoas.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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