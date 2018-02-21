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Solidariedade

Várias instituições manifestam solidariedade em prol dos ribeirinhos da região

Muitos moradores saíram de suas casas apenas com a roupa do corpo e qualquer doação será recebida com muito carinho

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 21/02/2018 às 16:11

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Aquidauana e Anastácio estão passando por momentos de verdadeira crise. Situação essa reportada por nós no decorrer destes dias de chuva. Diante do caos que assola a  região, nos satisfazemos em divulgar solidariedade da população.

Nessa tarde, várias instituições manifestaram solidariedade em prol dos ribeirinhos da região.

  • A universidade Estadual do Mato Grosso do Sul está organizando uma ação social na praça central de Aquidauana.
  • A universidade Federal do Mato Grosso do Sul, está arrecadando doações de qualquer espécie que será destinada aos mais necessitados.
  • O Sicredi está realizando um movimento de arrecadação de alimentos, roupas e produtos de higiene. As agencias do Sicred de Maracaju, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Miranda e também de Aquidauana são postos de arrecadação. A agencia de Aquidauana está localizada na Rua Teodoro Rondon,630.

Não perca a oportunidade de auxiliar quem necessita nesse momento. Qualquer ajuda pode ser um sopro de esperança na vida daqueles que tudo perderam. As redes sociais estão a todo momento mobilizando a população em prol dessas familias. Muitos moradores saíram de suas casas apenas com a roupa do corpo e qualquer doação será recebida com muito carinho e com certeza será um sopro de esperança na vida dessas pessoas.

 

 


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