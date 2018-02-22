Governador Reinaldo Azambuja chega à Aquidauana nesta quinta-feira

Visita
A previsão é que ele chegue por volta das 10h30
O governador Reinaldo Azambuja chega à Aquidauana na manhã desta quinta-feira (22). A previsão é que ele chegue ao 9º Batalhão de Engenharia e Combate às 10h30, sito Avenida Duque de Caxias s/nº.
Ele também terá uma Reunião (fechada) com os prefeitos de Aquidauana, Anastácio, Bela Vista, Bonito, Dois Irmãos de Buriti, Jardim, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho, com horário previsto para às 11h00, no Sindicato Rural, sito Rua Antônio Campello – s/n°.
A equipe o Jornal “O Pantaneiro” fará a cobertura das atividades realizadas pelo Governador em sua passagem pela cidade.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS