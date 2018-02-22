Governador Reinaldo Azambuja chega à Aquidauana nesta quinta-feira



O governador Reinaldo Azambuja chega à Aquidauana na manhã desta quinta-feira (22). A previsão é que ele chegue ao 9º Batalhão de Engenharia e Combate às 10h30, sito Avenida Duque de Caxias s/nº.

Ele também terá uma Reunião (fechada) com os prefeitos de Aquidauana, Anastácio, Bela Vista, Bonito, Dois Irmãos de Buriti, Jardim, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho, com horário previsto para às 11h00, no Sindicato Rural, sito Rua Antônio Campello – s/n°.

A equipe o Jornal “O Pantaneiro” fará a cobertura das atividades realizadas pelo Governador em sua passagem pela cidade.