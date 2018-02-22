Pontes que ligam Aquidauana e Anastácio foram liberadas nesta manhã

Liberação
O nível do rio às 5h era de 9,40m
Informamos que a Ponte Velha está liberada para carro de pequeno porte e motocicletas e, na Ponte Nova, está liberado o trânsito de ônibus, caminhões e pedestres, sendo que apenas um lado da via faz essa passagem.
Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, Mário Ravaglia, o nível do rio às 5h de hoje (22) era de 9,40m.
Há informações que nos distritos de Palmeiras, Camisão e Piraputinga o rio está voltando a atingir o mesmo nível do dia da maior enchente (20). Essa água vai voltar a passar por aqui, mas como o nível do rio está abaixando consideravelmente, a população aquidauanense sentirá pouco os efeitos dessa passagem.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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