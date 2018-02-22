Pontes que ligam Aquidauana e Anastácio foram liberadas nesta manhã

Informamos que a Ponte Velha está liberada para carro de pequeno porte e motocicletas e, na Ponte Nova, está liberado o trânsito de ônibus, caminhões e pedestres, sendo que apenas um lado da via faz essa passagem.

Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, Mário Ravaglia, o nível do rio às 5h de hoje (22) era de 9,40m.

Há informações que nos distritos de Palmeiras, Camisão e Piraputinga o rio está voltando a atingir o mesmo nível do dia da maior enchente (20). Essa água vai voltar a passar por aqui, mas como o nível do rio está abaixando consideravelmente, a população aquidauanense sentirá pouco os efeitos dessa passagem.