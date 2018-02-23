Nível do rio Aquidauana apresentou uma elevação nessa manhã

Expectativa
Apesar dessa elevação de 2cm, as estimativas são que o nível recue consideravelmente
Nível do rio Aquidauana está recuando, mas ainda apresentou uma elevação nessa manhã. Na noite de ontem (22) o nível estava marcando 9,22m e hoje ele subiu alguns centímetros.Apesar dessa elevação de 2cm, as estimativas são que o nível continue a recuar. Nesse momento o nível está marcando 9,24m.
As expectativas são que o rio recue consideravelmente.Algumas famílias aproveitam para retornar a suas casas e ver o que restou. Ontem (22), durante a tarde, a equipe do Jornal “O Pantaneiro” visitou algumas dessas famílias.
A oportunidade do recomeço é uma dadiva recebida, mas nem sempre é uma situação fácil de ser encarada.
Ressaltamos que quaisquer colaborações destinadas à essas famílias serão bem-vindas. Cerca de 50 famílias estão desalojadas. Elas estão abrigadas em salões paroquiais da igreja Católica.
Várias correntes de arrecadação estão sendo formadas pela população. Procure uma mais próxima e faça sua contribuição.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS