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Expectativa

Nível do rio Aquidauana apresentou uma elevação nessa manhã

Apesar dessa elevação de 2cm, as estimativas são que o nível recue consideravelmente

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 23/02/2018 às 07:50

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Nível do rio Aquidauana está recuando, mas ainda apresentou uma elevação nessa manhã. Na noite de ontem (22) o nível estava marcando 9,22m e hoje ele subiu alguns centímetros.Apesar dessa elevação de 2cm, as estimativas são que o nível continue a recuar. Nesse momento o nível está marcando 9,24m.  

As expectativas são que o rio recue consideravelmente.Algumas famílias aproveitam para retornar a suas casas e ver o que restou. Ontem (22), durante a tarde, a equipe do Jornal “O Pantaneiro” visitou algumas dessas famílias. 

A oportunidade do recomeço é uma dadiva recebida, mas nem sempre é uma situação fácil de ser encarada.
Ressaltamos que quaisquer colaborações destinadas à essas famílias serão bem-vindas. Cerca de 50 famílias estão desalojadas. Elas estão abrigadas em salões paroquiais da igreja Católica.

Várias correntes de arrecadação estão sendo formadas pela população. Procure uma mais próxima e faça sua contribuição.

 

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