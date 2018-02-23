Nível do rio Aquidauana apresentou uma elevação nessa manhã

Nível do rio Aquidauana está recuando, mas ainda apresentou uma elevação nessa manhã. Na noite de ontem (22) o nível estava marcando 9,22m e hoje ele subiu alguns centímetros.Apesar dessa elevação de 2cm, as estimativas são que o nível continue a recuar. Nesse momento o nível está marcando 9,24m.

As expectativas são que o rio recue consideravelmente.Algumas famílias aproveitam para retornar a suas casas e ver o que restou. Ontem (22), durante a tarde, a equipe do Jornal “O Pantaneiro” visitou algumas dessas famílias.

A oportunidade do recomeço é uma dadiva recebida, mas nem sempre é uma situação fácil de ser encarada.

Ressaltamos que quaisquer colaborações destinadas à essas famílias serão bem-vindas. Cerca de 50 famílias estão desalojadas. Elas estão abrigadas em salões paroquiais da igreja Católica.

Várias correntes de arrecadação estão sendo formadas pela população. Procure uma mais próxima e faça sua contribuição.