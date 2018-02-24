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Energisa reforça equipes para atender solicitações nas cidades em situação de emergência

Nos últimos dias equipe de campo foi triplicada para atender demandas

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 24/02/2018 às 08:20

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Em razao das chuvas registradas em Aquidauana e Anástacio, o número de ocorrências registrado pela companhia de energia elétrica, Energisa, aumentou quase 50% e o número de equipes em campo foi reforçado desde o dia em que as cidades decretaram situação de emergência. 

Uma equipe sobrevoou ontem (23), os municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Bonito para avaliar os prejuízos causados à rede elétrica depois da enchente que atingiu as cidades na última terça-feira.

Diretores e gerentes da concessionária de energia, traçaram um plano de ação para minimizar os impactos nas regiões pantaneiras e garantir a segurança da população. Em alguns pontos da cidade de Aquidauana e Miranda,  foi necessário interromper o fornecimento de energia devido à altura das àguas.

 O coordenador da área de Operação, Rodrigo Fraiha, explicou que as equipes estão buscando meios alternativos de locomoção para chegar nas localidades atingidas, pois os acessos tradicionais estão bem prejudicados, “Sobrevoamos essas áreas hoje para ver de que forma poderíamos melhorar a nossa logística de atendimento”, disse. 

A comitiva da Energisa aproveitou a visita para conversar com lideranças da prefeitura e do exército. O comandante do 9º Comando Militar do Oeste, Fábio Batista Bogoni, responsável pela passadeira flutuante que evitou o isolamento da população de Aquidauana e Anastácio, elogiou a iniciativa da concessionária diante da situação catastrófica do município. 

“É muito importante essa iniciativa da empresa porque realmente a enchente foi de grandes proporções. Pessoas que moram há 30 anos comentam que nunca viram algo parecido com o que aconteceu nesses dias”, destacou.


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