Funasa disponibiliza laboratório móvel para atendimento em Aquidauana

Saúde
O objetivo é fornecer água potável de qualidade aos municípios de Aquidauana e Anastácio
Mais uma medida de prevenções de doenças decorrentes da enchente chegou ao município de Aquidauana. Devido às fortes chuvas na região, a população corria riscos de contaminações advindas da água. Com o objetivo de evitar essas doenças e fornecer água potável de qualidade não só a população de Aquidauana, mas também, à população do município de Anastácio, o laboratório veio para desenvolver as ações de análise e qualidade da água.
O laboratório móvel é todo equipado e faz a análise da água que está sendo fornecida a população. Visando agilidade nos serviços, não é necessário coletar essa agua e levar para Campo Grande, o próprio laboratório aqui tem as condições de fornecer esse resultado.
Ela vai permanecer em Aquidauana o tempo que for necessário. Enquanto tiver essa questão da enchente, desse desastre nós estaremos aqui a disposição da prefeitura de Aquidauana e Anastácio dando esse suporte técnico, afirma Beto Machado coordenador do laboratório móvel.
Após esse período de estadia no município de Aquidauana a equipe do laboratório tem a previsão de ir até o município de Miranda que pode vir a passar por uma enchente conforme as previsões.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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