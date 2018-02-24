Funasa disponibiliza laboratório móvel para atendimento em Aquidauana



Mais uma medida de prevenções de doenças decorrentes da enchente chegou ao município de Aquidauana. Devido às fortes chuvas na região, a população corria riscos de contaminações advindas da água. Com o objetivo de evitar essas doenças e fornecer água potável de qualidade não só a população de Aquidauana, mas também, à população do município de Anastácio, o laboratório veio para desenvolver as ações de análise e qualidade da água.

O laboratório móvel é todo equipado e faz a análise da água que está sendo fornecida a população. Visando agilidade nos serviços, não é necessário coletar essa agua e levar para Campo Grande, o próprio laboratório aqui tem as condições de fornecer esse resultado.

Ela vai permanecer em Aquidauana o tempo que for necessário. Enquanto tiver essa questão da enchente, desse desastre nós estaremos aqui a disposição da prefeitura de Aquidauana e Anastácio dando esse suporte técnico, afirma Beto Machado coordenador do laboratório móvel.

Após esse período de estadia no município de Aquidauana a equipe do laboratório tem a previsão de ir até o município de Miranda que pode vir a passar por uma enchente conforme as previsões.