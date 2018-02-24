Poder público se reúne para recuperar os danos provocados pela enchente

Equipe do Jornal “O pantaneiro”, teve a oportunidade de entrevistar o Deputado Estadual Felipe Orro.

Deputado Estadual na Assembleia Legislativa pelo PDT, Felipe Orro pleiteou e trouxe várias melhorias para o município de Aquidauana no decorrer da sua trajetória política.

Nas obras públicas Felipe Orro foi responsável pela reforma de praças e a construção do centro comercial do barrakech, organizando a vida dos microempresários. Além disso, possibilitou a modernização da sinalização e a revitalização da iluminação pública da cidade fazendo com que 97% da área urbana esteja permanentemente iluminada. Essas e muitas outras obras fazem parte da trajetória do Deputado.

Com a visita do Ministro da Secretária de Governo Carlos Marun em Aquidauana, o deputado teve a oportunidade de mais uma vez viabilizar a recuperação de estradas vicinais que dão acesso aos distritos desses municípios e essa recuperação está entre as prioridades dessa Força-Tarefa. Também solicitou ao ministro atenção da União para que essas cidades recebam verbas federais que serão destinadas à construção de habitações para as famílias vítimas desta enchente.

Agora, a Força-Tarefa que conta com o apoio de órgãos como Agência Nacional de Mineração, Funasa, Ibama, Defesa Civil, PRF, Dnit, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Exército e Aeronáutica, irá de imediato realizar recuperação da infraestrutura das cidades atingidas pela cheia do Rio Aquidauana.

Ao ser questionado sobre os benefícios que a visita do ministro trará ao município de Aquidauana, o deputado afirma: ” Já ganhamos muito com a visita do governador Reinaldo Azambuja na quinta feira (22). A população do município de Aquidauana e Anastácio receberam verbas destinadas a saúde. E com o Ministro não será diferente, o ministro Carlos Marun tem a possibilidade de ajudar a população aquidauanense, que está sofrendo com a enchente. Ele está levando as reivindicações e temos certeza que colheremos bons frutos. ”

A união em prol das famílias que estão sofrendo com a perda dos seus bens foi outro ponto destacado pelo deputado, que elogiou as correntes de solidariedade advinda de todos lugares.