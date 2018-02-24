A Prefeitura Municipal de Aquidauana, divulgou ontem (23), um novo relatório sobre os atendimentos prestados aos moradores vitimados pela enchente nesta semana.

O quantitativo oficial de pessoas desabrigadas que estão sendo atendidas nos três abrigos públicos municipais está em 51 famílias, totalizando 154 cidadãos, entre crianças, adultos e idosos.

Já os desalojados, que são cidadãos que saíram de suas casas e foram para residências de familiares ou amigos, até o momento a prefeitura contabilizou cadastrados e atendidos 200 famílias, o que dá um total de 597 pessoas.

Assim, o quantitativo de famílias até o momento atendidas é de 251, totalizando 751 pessoas que foram e ainda estão sendo acompanhadas pela assistência social em atendimentos por razão da enchente.

A Secretaria Municipal de Assistência Social vem atuando no plano emergencial de assistência às famílias com cadastramento e distribuição de mantimentos, por meio dos levantamentos nas localidades atingidas e identificação de necessidades imediatas das famílias, como a alimentação, água, cobertores, roupas, calçados e colchões.

A Secretaria Municipal de Saúde desde o momento da instalação dos abrigos municipais e chegada das famílias vem prestando assistência médica preventiva e vacinação.

Centenas animais também foram afetados pela enchente. Muitos não resistiram e morreram. Nos abrigos, equipes dos agentes de controle de vetores vacinam os animais e o veterinário da prefeitura examina.

Por onde a água já baixou, a Secretaria Municipal de Obras atua nas partes em que já é possível mexer, fazendo as primeiras remoções de lixos e entulhos, limpeza de galerias e canais, utilizando veículos pesados, máquinas.

RETORNO

A partir do cadastro das famílias desalojadas e desabrigadas, as equipes da prefeitura farão a avaliação das estruturas das casas que foram inundadas e o agendamento das equipes voluntárias que auxiliarão na limpeza das casas e posteriormente com a equipe da Secretaria Municipal de Obras para a mudança.

Acredita-se que serão semanas de trabalho das equipes de limpeza. A água começou a baixar e apresenta toneladas de entulhos e lixo nos locais atingidos e danificados.

O trabalho de retorno das famílias deverá ser monitorado e conduzido nas seguintes etapas, por questões de saúde pública, de vigilância sanitária e de segurança.

1° passo - Cada família receberá um kit de limpeza para higienização do imóvel

2° passo - O coordenador do abrigo deverá ser avisado que o imóvel já está limpo e pronto para receber a mudança;

3° passo - Vigilância Sanitária e Controle de Vetores farão a vistoria do imóvel para liberação;

4° passo - Junto do coordenador do abrigo, a família agendará a mudança com a Secretaria Municipal de Obras; e

5° passo - Cada família receberá uma cesta básica contendo alimentos.

É importante que toda família que estiver desalojada, ou seja, que não está nos abrigos que a prefeitura organizou, e está hospedada em casa de amigos ou familiares, procure a tenda da Secretaria Municipal de Assistência Social com equipe de plantão atendendo na esquina da Escola Cândido Mariano, no bairro Guanandy, para se cadastrar.

Mario Ravaglia, coordenador da Defesa Civil, informou a equipe do Jornal "O Pantaneiro" que ontem (23), por volta das 22h o nivel do rio estava marcando 10m, e hoje está marcando 8,40m. O nivel do rio está baixando consideravelente o que possibilita que os moradores voltem as suas residencias.