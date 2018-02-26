O nível do Rio Aquidauana está em 6,18 metros

Apesar da chuva que assolou a região nessa madrugada, o nível do Rio Aquidauana segue abaixando consideravelmente. O nível nesse momento está em 6,18 m.



No último final de semana, as famílias receberam materiais de limpeza e foram até suas residências realizar o processo de higienização do local.Em virtude da chuva, o retorno definitivo às residências teve de ser adiado.

A equipe do Jornal “o pantaneiro” acompanhará o retorno dessas famílias e o processo de recomeço das mesmas.

É relevante destacar que quaisquer doações destinadas aos abrigos ou diretamente as famílias será bem-vinda.