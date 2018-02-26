O nível do Rio Aquidauana está em 6,18 metros

Nível
Familias já foram até suas residências iniciar o processo de higienização
Apesar da chuva que assolou a região nessa madrugada, o nível do Rio Aquidauana segue abaixando consideravelmente. O nível nesse momento está em 6,18 m.
No último final de semana, as famílias receberam materiais de limpeza e foram até suas residências realizar o processo de higienização do local.Em virtude da chuva, o retorno definitivo às residências teve de ser adiado.
A equipe do Jornal “o pantaneiro” acompanhará o retorno dessas famílias e o processo de recomeço das mesmas.
É relevante destacar que quaisquer doações destinadas aos abrigos ou diretamente as famílias será bem-vinda.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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