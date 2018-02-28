Grupo Pereira mobiliza fornecedores para doação a Aquidauana



A Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana recebeu na manhã desta quarta-feira (28), um caminhão com cerca de 20 toneladas de alimentos, enviados pelo empresário Beto Pereira, proprietário da rede Comper e Fort Atacadista, em Campo Grande.

As doações possibilitarão atendimento de 344 famílias cadastradas pela prefeitura, somando mais de mil pessoas que perderam todos os bens, em razão das enchentes acontecidas na semana passada. O total de desabrigados é de 54 famílias instaladas em três abrigos na cidade, além de 290 famílias desalojadas e que estão hospedadas nas casas de familiares e amigos.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Marcos Chaves, a ajuda recebida de todas as regiões do Estado serão fundamentais para auxiliar este público no processo de retorno às casas e integração ao cotidiano.

“Estamos organizando o cronograma de entregas dos alimentos, a fim de atender todas aquelas pessoas cadastrada junto à secretaria. Estamos muito satisfeitos com toda a ajuda recebida, pois, possibilitarão ajuda imediata por um mês e nos dois próximos meses levaremos os mantimentos até as casas destas famílias, acompanhando como estão se refazendo dos prejuízos”, argumenta.

Entre os gêneros de primeira necessidade que foram disponibilizados pela rede supermercadista estão: arroz, trigo, óleo de soja, feijão e açúcar. Chaves explica que todo material doado será criteriosamente dividido, a fim de atender o público registrado na prefeitura.

Trabalho em equipe

O Grupo Pereira, a pedido do deputado federal Felipe Orro, mobilizou alguns de seus fornecedores para, juntos e em caráter de urgência, fazer uma doção de alimentos às vítimas da enchente em Aquidauana.