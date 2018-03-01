Monitoramento
Número de famílias atingidas pela chuva representa mais de 5% da população de MS
Levantamento da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul aponta que até quarta-feira (28), 150.82 pessoas foram afetadas no Estado pelo excesso de chuvas registrado entre dezembro do ano passado e o mês de fevereiro.
Este número representa 5,55% da população estadual, estimada em 2,7 milhões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O último decreto de homologação foi publicado no último dia de fevereiro formalizando a situação de emergência em sete cidades: Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bonito, Jardim, Miranda e Nioaque. Os estragos provocados pelas chuvas vão desde alagamentos na área urbana e rural, destruição de ruas, estradas, pontes até tubulações.
Conforme o coordenador adjunto da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Fábio Santos Coelho Cararineli, a instituição continua monitorando a situação dos principais rios do estado, com especial atenção para o Aquidauana e o Miranda.
O primeiro, no trecho que passa pela cidade de mesmo nome, atingiu nesta manhã a marca de 6,79 metros e continua subindo, enquanto que o segundo, também no município homônimo, chegou aos 7,82 metros e também registra elevação no nível.
Desde a semana passada, os dois rios provocaram alagamentos, desalojando dezenas de famílias nas duas cidades.
*Com informações do G1/MS
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
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