Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:20

Buscar

Últimas notícias
X

Monitoramento

Número de famílias atingidas pela chuva representa mais de 5% da população de MS

Número de famílias atingidas pela chuva representa mais de 5% da população de MS

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 01/03/2018 às 09:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade



Levantamento da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul aponta que até quarta-feira (28), 150.82 pessoas foram afetadas no Estado pelo excesso de chuvas registrado entre dezembro do ano passado e o mês de fevereiro.

Este número representa 5,55% da população estadual, estimada em 2,7 milhões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O último decreto de homologação foi publicado no último dia de fevereiro formalizando a situação de emergência em sete cidades: Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bonito, Jardim, Miranda e Nioaque. Os estragos provocados pelas chuvas vão desde alagamentos na área urbana e rural, destruição de ruas, estradas, pontes até tubulações.

Conforme o coordenador adjunto da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Fábio Santos Coelho Cararineli, a instituição continua monitorando a situação dos principais rios do estado, com especial atenção para o Aquidauana e o Miranda. 

O primeiro, no trecho que passa pela cidade de mesmo nome, atingiu nesta manhã a marca de 6,79 metros e continua subindo, enquanto que o segundo, também no município homônimo, chegou aos 7,82 metros e também registra elevação no nível.

Desde a semana passada, os dois rios provocaram alagamentos, desalojando dezenas de famílias nas duas cidades.

*Com informações do G1/MS

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Nível do rio Aquidauana registra baixa lenta

Saúde

Ação orienta população sobre cuidados pós-enchente

Solidariedade

Projeto Formiguinhas do Bem traz doações e esperança para famílias atingidas pela enchente

O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.

Cheia do Rio Aquidauana

Solidariedade: famílias afetadas pelas chuvas recebem doações

Publicidade

Cheia do Rio Aquidauana

Aquidauana busca caminhos para se recuperar de enchete

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo