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Confira as atrações musicais do 19º Festival de Inverno de Bonito

Evento será realizado na Praça da Liberdade, de 26 a 29 de julho

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/07/2018 às 11:00

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A organização da 19ª edição do Festival de Inverno de Bonito já confirmou as principais atrações musicais que irão se apresentar durante o evento, que será realizado de 26 a 29 de julho.

Na primeira noite, quinta-feira, dia 26, a atração principal será o cantor, compositor, multi-instrumentista e ator Michel Teló.

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Na segunda noite, dia 27, sexta-feira, a atração principal será a apresentação dos músicos Renato Teixeira e Almir Sater, com o show duo AR.

No sábado, dia 28, a primeira atração musical ficará por conta do show da Drag Queen Gloria Groove (cantor, compositor, dublador, rapper e ator que fez parte do grupo Balão Mágico, em 2006).

Em seguida haverá a apresentação do cantor e compositor Milton Nascimento, reconhecido mundialmente como um dos mais influentes e talentosos cantores e compositores da Música Popular Brasileira. Com 34 álbuns gravados, o artista já recebeu 5 prêmios Grammy.

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