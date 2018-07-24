Lançamento oficial do Festival de Inverno será nesta terça

FIB 2018
Evento marcará também o lançamento da 2ª Mostra Gastronômica
O 19º Festival de Inverno de Bonito, que vai de 26 a 29 deste mês (de quinta a domingo) será lançado oficialmente nesta terça-feira, dia 24 de julho, às 19h00 no Hotel Marruá - em Bonito - com a presença de organizadores e de autoridades.
O festival deste ano trará à Bonito grandes nomes da música nacional e estenderá a sua programação aos bairros, ao assentamento Guaicurús e ao distrito Águas do Miranda.
O evento desta terça-feira no Hotel Marruá marcará também o lançamento da segunda Mostra Gastronômica - que é realizada durante o festival
A realização do evento conta com apoio do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania, da Prefeitura Municipal de Bonito, da Lei de Incentivo à Cultura e da Energisa.
Mais informações sobre o festival estão no site www.festivaldeinvernodebonito.ms.gov.br
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