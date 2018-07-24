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FIB 2018

Lançamento oficial do Festival de Inverno será nesta terça

Evento marcará também o lançamento da 2ª Mostra Gastronômica

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/07/2018 às 10:22

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O 19º Festival de Inverno de Bonito, que vai de 26 a 29 deste mês (de quinta a domingo) será lançado oficialmente nesta terça-feira, dia 24 de julho, às 19h00 no Hotel Marruá - em Bonito - com a presença de organizadores e de autoridades.

O festival deste ano trará à Bonito grandes nomes da música nacional e estenderá a sua programação aos bairros, ao assentamento Guaicurús e ao distrito Águas do Miranda.

Leia Também

• Bonito terá shows nacionais, participação de artistas sul-mato-grossenses e atrações diversas

• Show de rap e hip-hop acontece durante Festival de Inverno de Bonito

• Festival de Inverno de Bonito terá passeio ciclístico noturno no dia 28, a partir das 17h30

O evento desta terça-feira no Hotel Marruá marcará também o lançamento da segunda Mostra Gastronômica - que é realizada durante o festival

A realização do evento conta com apoio do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania, da Prefeitura Municipal de Bonito, da Lei de Incentivo à Cultura e da Energisa.

Mais informações sobre o festival estão no site www.festivaldeinvernodebonito.ms.gov.br

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