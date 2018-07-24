Lançamento oficial do Festival de Inverno será nesta terça

O 19º Festival de Inverno de Bonito, que vai de 26 a 29 deste mês (de quinta a domingo) será lançado oficialmente nesta terça-feira, dia 24 de julho, às 19h00 no Hotel Marruá - em Bonito - com a presença de organizadores e de autoridades.

O festival deste ano trará à Bonito grandes nomes da música nacional e estenderá a sua programação aos bairros, ao assentamento Guaicurús e ao distrito Águas do Miranda.