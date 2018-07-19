Show de rap e hip-hop acontece durante Festival de Inverno de Bonito

O Estação Caxara realiza evento musical durante o Festival de Inverno de Bonito, na sexta-feira dia 27 de julho. O show será do grupo 1Kilo, referência nacional em rap e hip-hop. Autores do hit "Deixe-me ir", a música já conta com mais de 250 milhões de visualizações.

De acordo com os organizadores do evento, a festa, vai começar a partir das 22 horas.

O início das vendas dos ingressos será na sexta-feira, que podem ser comprados nos postos de venda, como a Loja Maribela, Conveniência Zero Grau e Loja Bicho Bonito. Os convites também podem ser adquiridos diretamente com o cantor Rhuan Carlos. Informações pelo telefone (67) 99240-3838.

Os ingressos custarão no primeiro lote 60 reais ou 30 reais meia social. Comprando a meia entrada social, a pessoa deve levar na entrada do evento 1kg de alimento não perecível ou algum agasalho para doação, além de pagar mais barato, o interessado pode contribuir ajudando quem realmente precisa.