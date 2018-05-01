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Sicredi deposita resultado em conta corrente e injeta R$ 3,5 milhões na economia local

Associados receberam os valores proporcionais às suas movimentações financeiras

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2018 às 07:24

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A Sicredi Pantanal MS, que atua nas cidades de Maracaju, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Aquidauana, Miranda e entornos, informou que depositou nesta segunda-feira (30/04) mais de R$3,5 milhões de reais nas contas correntes de seus associados.

O valor é referente à distribuição do resultado alcançado pela cooperativa no ano de 2017 e foi distribuído de acordo com a movimentação de cada associado. “Quanto mais o associado trabalha com a cooperativa, maior é a sua participação no resultado”, explicou Emerson Perosa, presidente da Sicredi Pantanal MS.

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Perosa lembra que, mais do que devolver ao associado uma participação nos resultados, a cooperativa injeta esse valor na economia local, contribuindo para o fortalecimento do comércio e, consequentemente, o desenvolvimento das comunidades. “São R$3,5 milhões a mais na economia desses municípios. Dinheiro que será usado para compras no comércio local, entre outros. Nenhuma outra instituição financeira faz isso por seus associados, ou pelas cidades onde atuam. Esse é o ciclo virtuoso do Sicredi: o dinheiro fica na comunidade”.

Em 2017, a Sicredi Pantanal MS teve R$18 milhões em resultados. Após as deduções legais e previstas em estatuto, R$3,5 milhões ficaram disponíveis para a decisão dos associados em assembleia, o dobro do que foi disponibilizado no ano anterior. Em votação, a proposta que destinava 100% dos resultados em conta corrente foi a escolhida pelos associados da cooperativa.

Para entender o valor depositado em sua conta corrente, basta o associado da Sicredi Pantanal MS procurar sua agência e conferir o demonstrativo de resultados. Nele são encontrados todos os valores e suas reciprocidades dos anos de 2015. 2016 e 2017.

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