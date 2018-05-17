Governo vai contemplar Bonito e Bodoquena com mais asfalto

Investimentos
Em Bonito, a licitação divulgada irá beneficiar com pavimentação e drenagem a Vila Jaragu
O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (17) novos investimentos em asfalto para os municípios de Bonito e Bodoquena. Foram lançadas no Diário Oficial do Estado (DOE) duas licitações que juntas podem chegar a R$ 1.194.701,56.
Em Bonito, a licitação divulgada irá beneficiar com pavimentação e drenagem a Vila Jaraguá. Segundo o setor de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a obra está orçada em R$ 621.902,77.
Já em Bodoquena, as obras de pavimentação e drenagem da avenida João de Souza Pereira, estão estimadas em R$ 572.798,79. A tomada de preços dos dois certames acontece no dia 4 de junho, na sede da Agesul, na Capital.
Mais asfalto
Também foi divulgado na edição de hoje o resultado da licitação das obras de pavimentação e drenagem no lote 2 da avenida Boiadeira, em Aparecida do Taboado. Os trabalhos receberão investimentos da ordem de R$ 319.168,49 mil e o contrato com a empresa vencedora ainda será assinado.
Economia
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