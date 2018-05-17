Governo vai contemplar Bonito e Bodoquena com mais asfalto

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (17) novos investimentos em asfalto para os municípios de Bonito e Bodoquena. Foram lançadas no Diário Oficial do Estado (DOE) duas licitações que juntas podem chegar a R$ 1.194.701,56.

Em Bonito, a licitação divulgada irá beneficiar com pavimentação e drenagem a Vila Jaraguá. Segundo o setor de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a obra está orçada em R$ 621.902,77.