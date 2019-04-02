Salário dos servidores do governo será liberado para saque nesta terça-feira

O Governo do Estado deposita nesta segunda-feira (1º) o salário dos 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas referente a março. Para quem recebe pelo Banco do Brasil, o saque estará disponível nesta terça-feira (2.4).

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), o pagamento irá injetar R$ 454 milhões na economia de Mato Grosso do Sul.

O pagamento do funcionalismo é prioridade do Governo do Estado, que tomou medidas até impopulares para enfrentar a crise financeira nacional, como a renegociação da Dívida Pública Estadual, instituição de teto de gastos para os poderes, a reforma da Previdência estadual, estabeleceu a paridade dos incentivos fiscais, e reduziu de 15 para nove o número de secretarias, ficando com a menor estrutura administrativa do País.