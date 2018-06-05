Inscrições abertas para o 2° Simpósio Científico sobre Recursos Naturais

A promoção do evento é do Centro de Estudos em Recursos Naturais (Cerna) da Uems, por intermédio do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais (PGRN), e em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Estão abertas as inscrições para o 2° Simpósio Científico sobre Recursos Naturais (SCRN) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), que discutirá o tema “Integrando a pós-graduação e a graduação em Recursos Naturais” de 21 a 24 de agosto.

A equipe organizadora do evento tem como objetivo promover um momento científico de troca de experiências e de oportunidade de divulgação dos principais estudos que são desenvolvidos na região voltados aos recursos naturais. Para isto estão sendo programadas palestras com pesquisadores nacionais de relevância na área, além de seminários, minicursos e mesas-redondas.

Para se inscrever no 2º SCRN, o participante deve acessar o site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura da Mato Grosso do Sul (Fapems) e preencher o formulário de inscrição com suas informações pessoais.

A modalidade da apresentação do trabalho, na forma oral ou em painel, precisa ser indicada no ato da inscrição, ficando a Comissão Científica responsável pela seleção dos trabalhos, definição final da modalidade e divulgação aos interessados até o dia 1º de agosto.

Cada participante tem direito de assistir a um minicurso, tendo em vista que todos serão simultâneos. A opção deve ser indicada no ato da inscrição. Saiba mais neste link.