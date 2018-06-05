UFMS abre seleção para professor substituto, com 5 vagas em Aquidauana

Estão sendo disponibilizadas 48 vagas, distribuídas nos seguintes campi: Aquidauana/MS (05), Campo Grande/MS (17 vagas), Três Lagoas/MS (09), Chapadão do Sul/MS (09), Coxim/MS (05), Paranaíba/MS (01), Naviraí/MS (02). O regime de trabalho será de 20h ou 40h.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul realiza seletivo para professor substituto. O certame visa contratações para o 2º semestre letivo do ano de 2018. A remuneração varia de acordo com a titulação e regime de trabalho, podendo chegar ao valor de R$ 6.200,14.

A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou por meio de procuração, com firma reconhecida em Cartório, acompanhada da cópia do documento de identidade do procurador, na Secretaria da Unidade da Administração Setorial informada no Edital da Comissão Especial.

O candidato deverá comparecer ao local indicado munido da documentação exigida: Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); Comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Receita Federal; Curriculum Vitae, no formato da Plataforma Lattes/CNPq, documentado; Diploma de graduação, do título de doutor, do título de mestre, ou certificado de pós-graduação lato sensu, de acordo com a titulação.

O período de inscrição, o local de inscrição e de realização das provas e demais exigências serão estabelecidos e divulgados por meio de Edital elaborado pela Comissão Especial. O candidato será classificado através de Prova Escrita, Prova Didática, Prova de Título. O resultado final deverá ser encaminhado para a Pró-Reitoria de Graduação pela respectiva Direção da Unidade da Administração Setorial, através do SEI, até o dia 3 de julho de 2018.

O processo seletivo terá validade de, no mínimo, doze meses, prorrogável por igual período, a contar da data de publicação do Edital, podendo no seu período de validade ser contratado candidato, desde que obedecida à ordem de classificação dos aprovados da mesma área ou área afim, objeto da seleção de Professores Substitutos ou Temporários. Confira o Edital da UFMS.