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Ensino Superior

Inscrições para transferência externa para a UFMS podem ser realizadas até o dia 22

Ao todo são 2.204 vagas de todas as áreas do conhecimento, nos cursos de graduação em todos os campi da Universidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/06/2018 às 10:55

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Acadêmicos de outras instituições de ensino superior, estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou de reunião familiar e portadores de diploma, podem se inscrever até o dia 22 deste mês no processo seletivo de transferência externa para cursar uma graduação na modalidade à distância ou presencial na UFMS, com ingresso no 2º semestre letivo de 2018.

Ao todo são 2.204 vagas de todas as áreas do conhecimento, nos cursos de graduação em todos os campi da Universidade e também nos polos de Bonito, Bataguassu, Bela Vista, Campo Grande e São Gabriel do Oeste.

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Para os cursos presenciais, ao todo serão ofertadas 2.053 vagas. São 679 vagas para Ciências Exatas e da Terra, 45 para Ciências Biológicas, 132 para Engenharias, 29 nas Ciências da Saúde, 104 em Ciências Agrárias, 182 nas Ciências Sociais Aplicadas, 581 nas Ciências Humanas e 290 na área de Linguística, Letras e Artes.

Já para as graduações à distância (EaD), totalizam 151 vagas destinadas às licenciaturas em Letras/Espanhol, Pedagogia, Educação Física e Ciências Biológicas, e no bacharelado em Administração Pública.

A seleção dos candidatos será realizada, inicialmente, entre os inscritos na modalidade de ingresso por transferência de cursos de outras instituições, afins ao curso de origem. Caso ainda haja vagas a serem ofertadas, serão convocados os candidatos estrangeiros portadores do visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar. Por fim, as vagas remanescentes serão destinadas aos candidatos inscritos na modalidade de ingresso de portador de diploma de graduação.

As inscrições podem ser realizadas através do portal de ingresso da UFMS www.ingresso.ufms.br .

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