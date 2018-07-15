IFMS oferta 155 vagas para curso de especialização em Docência

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 155 vagas no curso de especialização lato sensu em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com ingresso no segundo semestre deste ano.

As oportunidades são para os campi de Corumbá, Dourados, Jardim e Ponta Porã. As inscrições ocorrem em duas etapas. Até 22 de julho, o interessado pode efetivar a inscrição por meio da Página do Candidato da Central de Seleção. Posteriormente, deve ser feita pessoalmente a confirmação da inscrição na Central de Relacionamentos (Cerel) do campus em que concorre a vaga.