IFMS oferta 155 vagas para curso de especialização em Docência

Oportunidade
Podem participar da seleção portadores de diploma de graduação
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 155 vagas no curso de especialização lato sensu em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com ingresso no segundo semestre deste ano.
As oportunidades são para os campi de Corumbá, Dourados, Jardim e Ponta Porã. As inscrições ocorrem em duas etapas. Até 22 de julho, o interessado pode efetivar a inscrição por meio da Página do Candidato da Central de Seleção. Posteriormente, deve ser feita pessoalmente a confirmação da inscrição na Central de Relacionamentos (Cerel) do campus em que concorre a vaga.
Podem participar da seleção portadores de diploma de graduação. Metade das vagas oferecidas se destina a servidores permanentes não licenciados ou em exercício provisório no IFMS. As demais são para o público externo.
É necessário apresentar o comprovante de inscrição, gerado por meio da Página do Candidato, e um documento de identificação com foto. O prazo vai até 23 de julho. O edital, com as normas do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção.
SELEÇÃO
Será feita por meio de sorteio eletrônico, que ocorrerá até 2 de agosto. O resultado será divulgado no dia seguinte. Em caso de não preenchimento das vagas em qualquer categoria, elas poderão ser remanejadas, observando a ordem de classificação do sorteio. Os selecionados deverão efetuar a matrícula de 13 a 17 de agosto.
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