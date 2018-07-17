Governador prorroga mandado de diretores do Estado até dezembro de 2019

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) prorrogou o fim do mandato de diretor e diretor-adjunto da Rede Estadual de Ensino para dezembro de 2019. Lei de 2007, que estabelece as eleições nas escolas estaduais, foi alterada pelo Executivo estadual.

De acordo com a publicação feita em Diário Oficial do Estado de hoje (17), os diretores e adjuntos que foram eleitos para os triênios de janeiro de 2016 a dezembro de 2018 e de julho de 2016 a junho de 2019, terão seus mandatos prorrogados até dezembro de 2019.

Essa prorrogação deve ser expressa pelo próprio diretor e adjunto, com 90 dias de antecedência do término da gestão. A alteração da lei passa a valer a partir de hoje.