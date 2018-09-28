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UFMS abre editais para novas obras para abrigar cursos

Paranaíba inicia prédio da Medicina Veterinária

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/09/2018 às 10:06

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A UFMS abriu editais de licitação para a construção de obras que atenderão os cursos de Medicina Veterinária e Direito, em Paranaíba e Campo Grande. Trata-se de um investimento total de R$ 17.062,905,29 em infraestrutura, que representarão a ampliação de importantes espaços da Universidade, para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Em um momento de fragilidades econômicas no Brasil, a UFMS em parceria com o MEC economizou em contratos administrativos e atenderá sonhos de 10 anos de várias unidades e pesquisadores.

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A licitação para o Campus de Paranaíba (Cpar) atenderá a demanda de implantação do futuro curso de Medicina Veterinária. A empresa contratada será responsável pela construção do Bloco Multiuso de Aulas e Laboratórios, numa área de 2.863,09 m², e no valor de R$ 5.019.658,22. Para atender a demanda inicial do novo curso de Medicina Veterinária, o Hospital Veterinário em Campo Grande será ampliado, com a construção do Bloco 18, no Setor 4, numa área de 2.086,09m2, e no valor de R$ 5.189,772,22.

Na Cidade Universitária, além da ampliação do Hospital Veterinário, será iniciada a construção do Bloco Multiuso II, que atenderá a todos os cursos de Campo Grande e à Faculdade de Direito (Fadir), que foi criada em 2008, e até agora não tem um espaço próprio. O prédio terá uma área de 3.231,10m2, e no valor de R$ 6.853,4,85.

“Com a gestão que temos feito foi possível aumentar o investimento em várias ações finalísticas, que estão sendo desenvolvidas ao longo deste ano, que demonstram o compromisso da Administração em superar as limitações financeiras enfrentadas pelas instituições de ensino superior no país”, afirma o reitor Marcelo Turine. Segundo o reitor, a prioridade da Administração é fortalecer a formação acadêmica dos nossos estudantes.

Poderão participar da licitação somente os inscritos no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), que tenham especificado como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível com o objeto das licitações, e que atendam a todas as exigências estabelecidas nos Editais de Licitação – RDC Eletrônico: 11/2018; 12/2018 e 15/2018.

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