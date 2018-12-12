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Dourados é sede do I Seminário Alternativas para uma Nova Educação

Seminário trará em suas mesas redondas, palestras e roda de conversa debatedores que apresentarão um panorama das experiências em andamento em MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/12/2018 às 11:21

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Acontecerá em Dourados de 14 a 16 de dezembro o I Seminário Alternativas para uma Nova Educação. O evento é uma realização da Associação Movimento Educação Alternativa de Dourados, que mantém o Espaço Mitã.

Alinhado a um movimento nacional que busca por alternativas ao modelo educativo tradicional, o Seminário trará em suas mesas redondas, palestras e roda de conversa debatedores que apresentarão um panorama das experiências em andamento em MS e Dourados, sua relação com a mobilização que acontece em contexto nacional, assim como as perspectivas futuras para a educação alternativa regional.

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Além dos debates, com esse evento busca-se consolidar uma Rede de Educação Alternativa em MS, pela qual as experiências vinculadas poderão fortalecer-se mutuamente. Além do Espaço Mitã, comporão inicialmente essa Rede duas escolas que trabalham com a pedagogia Waldorf no Estado: a Associação Meninos do Mato, de Bonito e a Escola Acolher, de Campo Grande. Representantes das duas escolas comporão uma mesa, no domingo pela manhã.

Também estão na programação docentes da UFGD, relacionando a Universidade às alternativas educativas pela ótica da educação indígena e do campo, representantes de Movimentos Culturais (Casulo, Sucata Cultural e Casa dos Ventos) articulando o trabalho desses coletivos ao tema, os professores Claudemir da Silva e Claudia Noda, trazendo experiências inovadoras na educação infantil no âmbito público e as famílias e educadoras do Espaço Mitã, apresentando essa experiência dentro de um cenário regional.

No sábado à tarde (15), uma das falas será da Carol Sumie, co-gestora da Politeia, Escola Democrática, de São Paulo-SP. A Politeia, que completou 10 anos em novembro deste ano, é referência em educação democrática no país. Com uma organização bem diferente da convencional, seu ensino fundamental não tem as tradicionais aulas. Os estudantes não se agrupam por anos escolares (1º ao 9º) mas em ciclos mais amplos. Essa e outras curiosidades Carol vem apresentar para os participantes do Seminário.

 

O evento acontecerá no Casulo – Espaço de Cultura e Arte, Rua Reinaldo Bianchi, 398 - Parque Alvorada. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://espacomita.wixsite.com/sane ou pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl-iScz1T9-IFKmexR4fvI9QKObx5v7foS2CdJd8CksvjnQ/viewform. Para mais informações, é só buscar por Espaço Mitã nas redes sociais ou pelo e-mail espacomita@gmail.com.

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