Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:03

Buscar

Últimas notícias
X

Campeonato Estadual

Em busca do penta, Seduc de Anastácio estreia competição contra o Náutico

O jogo começa logo mais, às 15 horas, no Estádio Municipal Mario Pinto

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/06/2018 às 09:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com frio na barriga, mas confiantes numa nova campanha vitoriosa, os atletas do Seduc de Anastácio estreiam nesta quarta-feira (06) o primeiro jogo do Campeonato Estadual de Futebol Sub-17 contra o Náutico Futebol Clube. O jogo começa às 15 horas, no Estádio Municipal Mario Pinto. Tetracampeão, o objetivo do time agora é conquistar o pentacampeonato.

Para o presidente do Seduc, Wilson Araújo, as primeiras disputas servirão de parâmetro para saber como está o entrosamento do time, além de se preparar para representar Mato Grosso do Sul em uma nova competição, fora do estado, em julho. “O Campeonato Estadual servirá também para que nós possamos avaliar a equipe do Seduc que vai representar MS na Copa BH, em Minas Gerais, em Belo Horizonte”, esclareceu.

Leia Também

• Seduc estreia no Estadual com a presença de jogador campeão português

• Aquidauanense formado no Seduc conquista Taça de Portugal pelo "Aves"

• Diretoria do Seduc vai à Capital confirmar vaga na Copa BH

Quando à partida de hoje, o presidente considera normal que os jovens estejam ansiosos, mas para ele, no decorrer do jogo, os atletas deixarão o nervosismo de lado. “A ansiedade é normal, não só da comissão técnica que realizou o trabalho durante esse início de ano, mas também dos atletas que têm aquela ansiedade sobre como será o nível do campeonato, há o medo de tropeçar numa primeira fase e não se classificar. Mas eles acabam se soltando com o início da partida”, tranquilizou.

Wilson convida a população para apoiar a equipe neste primeiro jogo do campeonato. “Convidamos os torcedores anastacianos e aquidauanenses para que venham ao estádio hoje e apoiem nossos atletas. Nossa expectativa de vitória é grande porque sabemos do trabalho que estamos realizando”, concluiu.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo