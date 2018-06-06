Em busca do penta, Seduc de Anastácio estreia competição contra o Náutico

Com frio na barriga, mas confiantes numa nova campanha vitoriosa, os atletas do Seduc de Anastácio estreiam nesta quarta-feira (06) o primeiro jogo do Campeonato Estadual de Futebol Sub-17 contra o Náutico Futebol Clube. O jogo começa às 15 horas, no Estádio Municipal Mario Pinto. Tetracampeão, o objetivo do time agora é conquistar o pentacampeonato.

Para o presidente do Seduc, Wilson Araújo, as primeiras disputas servirão de parâmetro para saber como está o entrosamento do time, além de se preparar para representar Mato Grosso do Sul em uma nova competição, fora do estado, em julho. “O Campeonato Estadual servirá também para que nós possamos avaliar a equipe do Seduc que vai representar MS na Copa BH, em Minas Gerais, em Belo Horizonte”, esclareceu.