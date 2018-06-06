Em busca do penta, Seduc de Anastácio estreia competição contra o Náutico

Campeonato Estadual
O jogo começa logo mais, às 15 horas, no Estádio Municipal Mario Pinto
Com frio na barriga, mas confiantes numa nova campanha vitoriosa, os atletas do Seduc de Anastácio estreiam nesta quarta-feira (06) o primeiro jogo do Campeonato Estadual de Futebol Sub-17 contra o Náutico Futebol Clube. O jogo começa às 15 horas, no Estádio Municipal Mario Pinto. Tetracampeão, o objetivo do time agora é conquistar o pentacampeonato.
Para o presidente do Seduc, Wilson Araújo, as primeiras disputas servirão de parâmetro para saber como está o entrosamento do time, além de se preparar para representar Mato Grosso do Sul em uma nova competição, fora do estado, em julho. “O Campeonato Estadual servirá também para que nós possamos avaliar a equipe do Seduc que vai representar MS na Copa BH, em Minas Gerais, em Belo Horizonte”, esclareceu.
Quando à partida de hoje, o presidente considera normal que os jovens estejam ansiosos, mas para ele, no decorrer do jogo, os atletas deixarão o nervosismo de lado. “A ansiedade é normal, não só da comissão técnica que realizou o trabalho durante esse início de ano, mas também dos atletas que têm aquela ansiedade sobre como será o nível do campeonato, há o medo de tropeçar numa primeira fase e não se classificar. Mas eles acabam se soltando com o início da partida”, tranquilizou.
Wilson convida a população para apoiar a equipe neste primeiro jogo do campeonato. “Convidamos os torcedores anastacianos e aquidauanenses para que venham ao estádio hoje e apoiem nossos atletas. Nossa expectativa de vitória é grande porque sabemos do trabalho que estamos realizando”, concluiu.
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