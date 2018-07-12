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Copa do Mundo 2018

Para Parreira, falta de experiência foi decisiva para fracasso da seleção

"Não basta conhecer os problemas, mas é preciso saber como resolvê-lo", disse o técnico do tetra

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/07/2018 às 09:39

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Carlos Alberto Parreira, técnico campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, afirmou nesta quinta-feira que ao Brasil faltou experiência, entre comissão técnica e jogadores, para conquistar o título da Copa do Mundo da Rússia 2018.

"Não basta conhecer os problemas, mas é preciso saber como resolvê-los. De 21 Copas do Mundo, apenas ganhamos cinco. Ficamos muitos anos sem ganhar, porque é muito difícil. Muitas coisas influenciam. Não é suficiente só ter talento, senão ganharíamos todas as Copas do Mundo. É preciso chegar preparado e com fome. Quando há compromisso, ganhamos. Se falta algum elemento, fracassamos", disse durante a entrevista coletiva do Grupo de Estudo Técnicos realizada nesta quinta-feira no estádio Luzhniki de Moscou.

"Em 2006, tínhamos bons jogadores, mas faltava a fome de vencer, tinham mais fome no passado, quando ganharam. Agora, não vieram 100%. Faltou estrutura e experiência. Houve bons jogadores, mas só 3 ou 4 tinham jogado um Mundial e para a comissão técnica também era seu primeiro mundial. A Bélgica nos surpreendeu na primeira parte e nós fomos melhores na segunda, mas ficamos fora. Desde o dia em que nos eliminaram, sonhamos ganhar o Mundial seguinte. Para nós é como uma espécie de religião ", acrescentou.

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