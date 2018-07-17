Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:16

Buscar

Últimas notícias
X

Hardcore

Bonito participará da etapa MS do Brasil Ride 24 Horas Series

Objetivo é realizar o maior número de voltas em 24 hora

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/07/2018 às 11:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, atletas do município participarão nos dias 21 e 22 de julho próximos, na cidade de Costa Rica (MS), da etapa sul-mato-grossense da Brasil Ride 24 Horas Series. A prova é disputada nas categorias: solo, dupla, quarteto e sexteto e o objetivo da competição é realizar o maior número de voltas possíveis no período de 24 horas (distância de 29,3 Km por volta).

A disputa em equipes acontece em sistema de revezamento. No final das 24 horas a equipe que conquistar o maior número de voltas, dentro de sua respectiva categoria, será a campeã da disputa.

Leia Também

• Miranda recebe 3º Desafio Pantanal Aventura de mountain bike em setembro

• Aquidauana sedia 2ª etapa do Mountain Bike Lions Clube

• Em meio a carros e motos, bikes rebaixadas marcaram presença em Encontro de Relíquias

A categoria SOLO segue a mesma regra: conquistar o maior número de voltas em 24 horas, porém, não há revezamento.

O evento contará com a participação do medalhista (ouro) campeão na Olimpíada de 2012, Jaroslav Kulhavy (CZE), e seu parceiro Howard Grotts (EUA), bem como dos ciclistas Henrique Avancini (BRA) e Tiago Ferreira (POR), entre outros.

A cidade de Bonito MS será representada pela equipe Amigos da Bike/Pestalozzi, composta por atletas amadores de nossa cidade, que contam também com apoio da prefeitura de Bonito, Loja King's, Óptica Bonito, Dinâmica Academia, Flutuação Barra do Sucuri, Restaurante Toca do Peixe, Restaurante Marco Velho, Ciclomax Bikes e deputado estadual Rinaldo Modesto.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo