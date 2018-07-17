Bonito participará da etapa MS do Brasil Ride 24 Horas Series

Com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, atletas do município participarão nos dias 21 e 22 de julho próximos, na cidade de Costa Rica (MS), da etapa sul-mato-grossense da Brasil Ride 24 Horas Series. A prova é disputada nas categorias: solo, dupla, quarteto e sexteto e o objetivo da competição é realizar o maior número de voltas possíveis no período de 24 horas (distância de 29,3 Km por volta).

A disputa em equipes acontece em sistema de revezamento. No final das 24 horas a equipe que conquistar o maior número de voltas, dentro de sua respectiva categoria, será a campeã da disputa.