Bonito participará da etapa MS do Brasil Ride 24 Horas Series

Hardcore
Objetivo é realizar o maior número de voltas em 24 hora
Com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, atletas do município participarão nos dias 21 e 22 de julho próximos, na cidade de Costa Rica (MS), da etapa sul-mato-grossense da Brasil Ride 24 Horas Series. A prova é disputada nas categorias: solo, dupla, quarteto e sexteto e o objetivo da competição é realizar o maior número de voltas possíveis no período de 24 horas (distância de 29,3 Km por volta).
A disputa em equipes acontece em sistema de revezamento. No final das 24 horas a equipe que conquistar o maior número de voltas, dentro de sua respectiva categoria, será a campeã da disputa.
A categoria SOLO segue a mesma regra: conquistar o maior número de voltas em 24 horas, porém, não há revezamento.
O evento contará com a participação do medalhista (ouro) campeão na Olimpíada de 2012, Jaroslav Kulhavy (CZE), e seu parceiro Howard Grotts (EUA), bem como dos ciclistas Henrique Avancini (BRA) e Tiago Ferreira (POR), entre outros.
A cidade de Bonito MS será representada pela equipe Amigos da Bike/Pestalozzi, composta por atletas amadores de nossa cidade, que contam também com apoio da prefeitura de Bonito, Loja King's, Óptica Bonito, Dinâmica Academia, Flutuação Barra do Sucuri, Restaurante Toca do Peixe, Restaurante Marco Velho, Ciclomax Bikes e deputado estadual Rinaldo Modesto.
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