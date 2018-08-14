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Jardim abre Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino

O JEJ será disputado nas modalidades: futsal, vôlei, basquete e handebol, nas categorias feminino e masculino, no período entre 13 e 18 de agosto

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/08/2018 às 09:27

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A prefeitura de Jardim, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou na noite de ontem, dia 13 de agosto a solenidade de abertura dos Jogos Escolares Municipais de Jardim (JEJ), que tem por finalidade promover o esporte educacional entre os alunos da Rede Municipal de Ensino.

A cerimônia aconteceu no Ginásio de Esportes Ticão, com a presença do prefeito Guilherme Alves Monteiro (PSDB), da secretária municipal de educação, professora Eliana Cafure Peixoto, das delegações das escolas participantes, demais autoridades municipais e comunidade em geral.

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O JEJ será disputado nas modalidades: futsal, vôlei, basquete e handebol, nas categorias feminino e masculino, no período entre 13 e 18 de agosto, reunindo cerca de mil alunos atletas de 13 escolas municipais, estaduais e particulares.

Durante a abertura, o prefeito destacou o espírito de confraternização, união e alegria que deve imperar durante os jogos e agradeceu a todos que colaboraram, desde os organizadores, da secretaria de educação até os parceiros, assim como do departamento de esportes.

O prefeito aproveitou também para agradecer a presença dos representantes do legislativo jardinense, vereadores Alexandre Pitangueiras (MDB), Carlinhos Grubert (MDB) e Deco Cristaldo (PR). Aproveitou o momento também para dar boas-vindas às delegações de estudantes e a todos que compareceram no Ginásio de Esportes para prestigiar a abertura do JEJ 2018.

Os pontos altos da solenidade de abertura do JEJ foram a condução da tocha olímpica feita pelo atleta Matheus Espinosa Amarilha e o juramento do atleta, feito pela aluna Kamily de Campos Cabral.

A execução do hino nacional brasileiro foi realizada pela Banda Musical Municipal Cabral, posteriormente a fanfarra da Escola Municipal Castelo Branco realizou uma apresentação musical.

As escolas Rufino e Marc abriram a disputa na modalidade futsal – 15/17 anos na etapa classificatória, onde a escola Estadual Rufino José Loureiro venceu a Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa (MARC) no placar de 6 x 1.

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